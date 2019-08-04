شكرا لقرائتكم سجين إيراني يفرّ إلى كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أوتاوا - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 15:58

فرّ الإيراني سعيد ملكبور الذي كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد في بلده، بعد استفادته من إذن خروج موقت، ووصل إلى كندا.



ورحّب ناطق باسم الخارجية الكندية بـ "أنباء انضمام سعيد ملكبور إلى عائلته في كندا". ورفض تقديم تفاصيل أخرى، لـ "أسباب تتعلّق بالسرية"، مشيراً إلى أن أوتاوا سعت "من أجل إطلاق ملكبور" الذي يحمل إقامة دائمة في كندا. وأضاف: "يسرّنا أن يكون الآن في كندا".

في المقابل، قال الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي: "هذا الشخص مُنع من مغادرة البلد، وغادر كما يبدو عبر قنوات غير رسمية، ولم يعُد". وأضاف: "هذا الشخص حُكم عليه بالسجن المؤبد وأمضى أكثر من 11 سنة من عقوبته".

وأشار إلى أن ملكبور حصل في 20 تموز (يوليو) الماضي على إذن للخروج لثلاثة أيام، واستدرك: "في نهاية الفترة لم يعد إلى السجن".

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ونشرت مريم، شقيقة ملكبور، تسجيلاً مصوّراً على "تويتر" يُظهره في مطار. وكتبت: "شقيقي سعيد ملكبور وصل لتوّه إلى كندا! الكابوس انتهى أخيراً. شكراً كندا لقيادتك. وشكراً لكل شخص قدّم لنا الدعم خلال هذه الفترة. سوياً انتصرنا".

وأوردت وسائل إعلام كندية أن ملكبور وصل إلى فانكوفر الجمعة.

وذكر بايام أكهافان، وهو أستاذ في جامعة ماكغيل في مونتريـال ومن داعمي ملكبور، أن عائلة الأخير في طهران ومحاميه لم يكونوا على علم بفراره.

وتابع أن إيران أخلت سبيله تحت "ضغوط مكثفة"، مضيفاً أنه فرّ عبر دولة ثالثة لم يحدّدها. وزاد: "لم يكن مؤكداً أن تنجح خطة إعادته إلى كندا. كان الأمر محفوفاً بأخطار. إلى أن وطأت قدمه كندا، لم نكن متأكدين من أن كل شيء سيمضي وفق الخطة".

واعتُقل ملكبور في إيران عام 2008، لدى عودته لزيارة والده المريض. واتُهِم بإدارة موقع إباحي على الإنترنت. وحُكم بإعدامه، قبل تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد عام 2013.