شكرا لقرائتكم "النصرة" لن تنسحب من المنطقة العازلة في شمال غربي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إدلب (سورية) - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 16:01

أعلن القائد العام لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني، أمس السبت، أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح في شمال غرب سورية، بعد يومين من هدنة أعلنت عنها دمشق مشترطة إنشاء المنطقة وانسحاب الارهابيين منها.



وجاءت تصريحات الجولاني خلال لقاء نظمته هيئة تحرير الشام مع صحافيين في منطقة إدلب. ولم يسمح للصحافيين بالتصوير.

وبعد أشهر من التصعيد العسكري، بدأ منذ منتصف ليل الخميس - الجمعة سريان اتفاق لوقف اطلاق نار في منطقة إدلب أعلنت دمشق "الموافقة" عليه واشترطت لاستمراره انسحاب المجموعات الارهابية من المنطقة المنزوعة السلاح وفق ما ينص اتفاق روسي - تركي منذ أيلول (سبتمبر).

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وقال الجولاني: "ما لم يأخذه النظام عسكرياً وبالقوة فلن يحصل عليه سلمياً بالمفاوضات والسياسة (...) نحن لن ننسحب من المنطقة أبداً".

وأكد "لن نتموضع لا على طلب الأصدقاء ولا الأعداء"، مشدداً على رفض فصيله دخول قوات مراقبة روسية إلى المنطقة العازلة كما ينص الاتفاق. واعتبر الجولاني أن قوات النظام "استنزفت" خلال العمليات العسكرية.

وحذّرت الهيئة في بيان الجمعة أن أي قصف على مناطق سيطرتها سيؤدي إلى عدم التزامها بوقف اطلاق النار.