شكرا لقرائتكم هلع وطوابير وفرار سيّاح من كشمير بعد تبادل اتهامات بين الهند وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سريناغار (الهند) - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 15:59

أعلن الجيش الهندي أنه قتل مهاجمين باكستانيين حاولوا عبور خط وقف النار الذي يمثل الحدود بين شطرَي كشمير، فيما يتأجّج التوتر في الإقليم المتنازع عليه، ما دفع آف السياح إلى الفرار.



ونشرت الهند 10 آلاف جندي في كشمير في الأيام الماضية، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات أمرت 25 ألف جندي آخرين بالتوجّه إلى الإقليم الذي ينتشر فيه 500 ألف من قوات الأمن الهندية.

وأعلنت الحكومة الهندية تدابير أمنية أخرى، بينها الدعوة إلى تخزين أغذية ووقود، بعد تهديدات بتنفيذ عمليات إرهابية.

وفي ظلّ تصاعد هلع بين السكان وطوابير انتظار طويلة أمام محطات الوقود والمتاجر وآلات صرف الأموال، تبادلت نيودلهي وإسلام آباد اتهامات.

Advertisements

وأعلن الجيش الهندي اليوم الأحد أنه أحبط محاولة لفريق باكستاني، يضمّ جنوداً نظاميين ومسلحين، لعبور خط المراقبة الذي يفصل كشمير، ما أدى إلى مقتل "بين 5 و7" مهاجمين.

وشددت باكستان على أن هذه الاتهامات "بلا أساس"، واتهمت الهند باستخدام قنابل عنقودية ضد مدنيين، ما أدى إلى مقتل شخصين، أحدهما صبيّ عمره 4 سنوات، وإصابة 11 آخرين بجروح خطرة. لكن نيودلهي نفت ذلك.

وسارع سياح وطلاب إلى مغادرة كشمير، منذ إعلان حكومة ولاية جامو وكشمير أن عليهم المغادرة "فوراً"، في ظلّ معلومات استخباراتية تفيد بـ "تهديدات إرهابية" لموسم حجّ هندوسي ضخم في المنطقة التي أصدرت بريطانيا وألمانيا تحذيرات من السفر إليها.

وأعرب مسؤولون كشميريون ومن المعارضة في نيودلهي، عن مخاوف من أسباب أخرى لنشر الجنود الإضافيين، بينها أن تنفذ حكومة ناريندرا مودي تهديداً بإلغاء الوضع الخاص الممنوح لكشمير، وفق الدستور.

وحذر ساسة في الإقليم من اضطرابات قد يثيرها إلغاء حقوق يضمنها الدستور، مثل السماح لسكانه فقط بشراء أراض في كشمير.