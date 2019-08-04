محادثات عراقية - مصرية - أردنية لتعزيز العلاقات

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محمد عثمان - الرياض - دبي، القاهرة – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 15:55

غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري القاهرة اليوم، متجهاً إلى بغداد للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع نظيريه العراقي محمد علي حكيم، والأردني أيمن الصفدي، لتبادل الروئ حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة.



واعلنت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم، ان وزيرا خارجية الاردن، ومصر سيلتقيان الرئاسات الثلاثة لبحث تنمية العلاقات. وقال الناطق باسم الوزارة احمد الصحاف ان "وزيرا خارجية الأردن، ومصر سيلتقيان الرئاسات الثلاثة، لبحث تنمية العلاقات على جميع المستويات".

من جانبة قال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إنه من المقرر أن يشهد اجتماع الوزراء الثلاثة مُناقشات حول سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات بما يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة في آذار (مارس) الماضي، بالإضافة إلى تبادُل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.