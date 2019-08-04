شكرا لقرائتكم واشنطن ترحب بوقف النار في إدلب وتشدد على انهاء "الهجمات بحق المدنيين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيدني - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 15:58

رحبت الولايات المتحدة بحذر، اليوم الاحد، بوقف اطلاق النار في منطقة ادلب (شمال غربي سورية)، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة انهاء "الهجمات على المدنيين".



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وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية مورغن اورتاغوس في بيان على هامش زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو لاوستراليا ان "ما يهم بالفعل هو ان الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية يجب ان تتوقف. سنُقدّر كل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف الهام".

اضافت اورتاغوس: "نحيي جهود تركيا وروسيا اللتين عملتا سويا لاعادة فرض وقف النار الذي تم التوصل اليه" في ايلول (سبتمبر)، شاكرة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش جهوده الشخصية في ملف ادلب.

واكدت واشنطن من جديد ان "لا حل عسكريا للصراع السوري". وقالت اورتاغوس "وحده الحل السياسي بامكانه ضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين".

وبعد اشهر من التصعيد العسكري، بدأ منذ منتصف ليل الخميس - الجمعة سريان اتفاق لوقف النار بمنطقة ادلب اعلنت دمشق "الموافقة" عليه واشترطت لاستمراره انسحاب المجموعات الارهابية من المنطقة المنزوعة السلاح وفق ما ينص اتفاق روسي - تركي منذ ايلول (سبتمبر).