وتفاجأ القيصر بحضور عروسين مباشرة بعد حفل الزفاف، حيث ظهرت العروس بفستان أبيض والعريس ببدلة الزفاف.
وتصادف حفل كاظم الساهر مع احتفال العروسين بزفافهما، وبدلا من التوجه الى البيت أو الفندق، قرر العروسان التوجه إلى حفل كاظم الساهر والعروس ما زالت بفستانها الأبيض.
وقام كاظم بدعوتهما للرقص على أغنية ''هل عندك شكّ'' وبارك لهما كما التقطا معه صورا تذكارية لتخلّد مع تاريخ زفافهما غير التقليدي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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