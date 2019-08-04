فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان

وتفاجأ القيصر بحضور عروسين مباشرة بعد حفل الزفاف، حيث ظهرت العروس بفستان أبيض والعريس ببدلة الزفاف.

وتصادف حفل كاظم الساهر مع احتفال العروسين بزفافهما، وبدلا من التوجه الى البيت أو الفندق، قرر العروسان التوجه إلى حفل كاظم الساهر والعروس ما زالت بفستانها الأبيض.

وقام كاظم بدعوتهما للرقص على أغنية ''هل عندك شكّ'' وبارك لهما كما التقطا معه صورا تذكارية لتخلّد مع تاريخ زفافهما غير التقليدي.