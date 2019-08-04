دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مساعد جوجل يدعم الآن قراءة رسائل واتساب وتيليجرام والمزيد وحتى الرد عليها

© Tech World قدمت بواسطة

لسنوات كان مساعد جوجل “Google Assistant” قادرًا على قراءة نص الرسائل القصيرة والمُرسلة إليك بواسطة تطبيق الرسائل الافتراضي أو Hangouts.

لكن كما هو معروف، يتوجّه أغلب المستخدمين وعددهم بالمليارات إلى تطبيقات مراسلة أخرى، وهذه التطبيقات على حد علمنا محظورة بالتعامل مع مساعد جوجل.

ولنكن صريحين، أن بعضها يُتيح الإرسال عبر المساعد لا القراءة، ولكن الأمور اختلفت الآن.

حيث في السابق، إذا أخبرت مساعد جوجل بقراءة رسائلك “Read My Messages”، سيقوم بقراءة رسائل الـ SMS فقط.

وسيتخطى جميع الرسائل من التطبيقات الأخرى، مثل تطبيق واتساب وتيليجرام وسلاك وما إلى ذلك.

أما الآن لن يقوم المساعد بقراءة النص من هذه التطبيقات فقط بصوت عالٍ ولكنه سيُتيح لك أيضًا الرد عليها.

ولتجربة ذلك، ابدأ بقول “Read My Messages” إلى المساعد، ستُلاحظ انبثاق بطاقة مع آخر رسالة نصية، على أن يقرأها بصوت عالٍ بما في ذلك التطبيق الذي يأتي منه واسم المرسل.

كما ويتم منحك خيار كتابة رد، وعند الانتهاء يتم إرسال الرد على الفور ويتم تمييز الرسالة على أنها مقروءة ويختفي الإشعار الخاص بها.

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كما ويمكنك القيام بذلك من خلال العديد من الرسائل الحديثة، حيث يعرض المساعد مجموعة من الدردشات المستلمة ويتصفحها بشكل متتالي.

وأجدر بالإشارة، أن المساعد لا يتعامل مع الرسائل التي تحمل مرفقات كالصور ومقاطع الفيديو وكذلك الرسائل الصوتية. ولكن سيقول لك أن الرسالة تحتوي على مُرفق مع عدم تشغيل أو عرضه.

أخيرًا، هذا التحديث يمُرّ بمرحلة اختبار محدودة، وخلال اليومين الماضيين توسّع ليشمل العديد من المستخدمين.

لذلك، ضع في اعتبارك أن هذا الدعم إن لم يصلك الآن فسيصلك لاحقًا، سواء عبر الخادم أو عبر تحميل التحديث الخاص به من على صفحة المتجر.

المصدر:

trustedreviews

التدوينة مساعد جوجل يدعم الآن قراءة رسائل واتساب وتيليجرام والمزيد وحتى الرد عليها ظهرت أولاً على عالم التقنية.