دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد خطط Oppo لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Reno قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على خطط شركة Oppo القادمة لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Reno خلال الشهر الجاري، على أن يطلق الإصدار الجديد في الهند.

في تسريبات جديدة نشرت عبر Mobile Indian تم تأكيد خطط شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Reno خلال هذا الشهر، بعد أن قدمت الشركة كلاً من هاتفي Reno وReno 10x zoom خلال شهر مايو.

كما أكدت التسريبات على أن الإصدار القادم من سلسلة Reno سيكشف عنه للمرة الأولى في السوق الهندي، على أن يأتي بسعر 500 دولار أو 450 يورو.

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يذكر أن تقرير أخر جاء عبر IANS أشار إلى أن الهاتف القادم سيأتي بسعر 575 دولار، على أن يتوفر في السوق الهندي في نهاية شهر أكتوبر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تؤكد خطط Oppo لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Reno قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.