شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيًا متهمًا بتفجير مركز شرطة الفلوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من اعتقال إرهابى شارك فى تفجير مركز شرطة مدينة الفلوجة الواقعة غرب العاصمة بغداد.

وأفادت المديرية العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - بأن قوات الأمن العراقية تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية فى الطريق المؤدى إلى مدينة الفلوجة بعد نصب كمين محكم له.

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وأوضحت أن المعتقل شارك فى تفجير مركز شرطة الفلوجة خلال سيطرة عصابات "داعش" الإرهابية على المدينة، مشيرة إلى أن المعتقل من الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب.

يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش" الإرهابى خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من البلاد.