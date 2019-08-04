شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يحضر عزاء والد النائب خالد الشطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، في عزاء والد النائب في البرلمان خالد الشطي، الذي توفي يوم الجمعة، وتم دفنه يوم أمس السبت في المقبرة الجعفرية.



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وكما نشرت "ارم" الاخبارية، بث النشطاء صورًا للشيخ صباح أثناء تواجده في حسينية سيد محمد التي أقيم فيها عزاء الرجال، حيث تواجد النائب خالد الشطي وعائلته وحشد من المعزين.

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وشارك في العزاء ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب.