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أمير الكويت يحضر عزاء والد النائب خالد الشطي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، في عزاء والد النائب في البرلمان خالد الشطي، الذي توفي يوم الجمعة، وتم دفنه يوم أمس السبت في المقبرة الجعفرية.

عزاء الكويت 2
عزاء الكويت 2

 

وكما نشرت "ارم" الاخبارية، بث النشطاء صورًا للشيخ صباح أثناء تواجده في حسينية سيد محمد التي أقيم فيها عزاء الرجال، حيث تواجد النائب خالد الشطي وعائلته وحشد من المعزين.

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عزاء الكويت1
عزاء الكويت1

 

وشارك في العزاء ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب.

عزاء الكويت 3
عزاء الكويت 3

 

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