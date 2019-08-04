شكرا لقرائتكم خبر عن 15 أغسطس.. السعوديون يزورون جنوب أفريقيا دون تأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة المملكة السعودية في جمهورية جنوب أفريقيا، إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب أفريقيا ابتداء من 15 أغسطس الجارى.

قالت السفارة في بيان رسمي لها حسبما نقلت صحيفة عكاظ ، "قررت حكومة جنوب أفريقيا إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول للبلاد والسماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال وذلك اعتباراً من 15 أغسطس 2019".

وكانت وزارة الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا، أعلنت عن نظام eVisa الجديد الذي سيتم إطلاقه في نوفمبر 2019، مضيفة إليه دولاً جديدة إلى قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها دخول البلاد من دون رسوم تأشيرة. وقال وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا آرون موتسوالدي: «إن السياحة ستزدهر إذا قمنا بتخفيف متطلبات التأشيرة للدخول إلى جنوب أفريقيا. نحن نعلم أن السياحة مهمة للغاية لخلق فرص العمل».

وأضاف: «النظام الجديد سيفتح جنوب أفريقيا وجهة مرغوبة من خلال سهولة أنظمة التأشيرة، وستكون له آثار هائلة على نمو السياحة في البلاد".