شكرا لقرائتكم خبر عن 58 نفقاً للسيارات والمشاة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، خطة تفصيلية لتشغيل وصيانة الطرق، والمرافق البلدية في العاصمة المقدسة والمشاعر، لتهيئة كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وقامت الوزارة بتشغيل وصيانة (58) نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للسيارات والمشاة، ضمن برنامج الأعمال الكهربائية والميكانيكية لهذه الأنفاق، شملت تهيئة (39) محطة تحكّم في تشغيلها، و(66935) وحدة إنارة، و(527) مروحة تهوية، و(35) مولداً كهربائياً احتياطياً بمحطات هذه الأنفاق، و(26) مضخة مياه بنظام إطفاء الحريق مرتفعة الضغط، إضافة إلى (73) جهاز حرارة خطي.

وشملت الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، تشغيل نفق المرور بالسوق الصغير بمكة المكرمة، حيث جرى تأمين (62) مروحة مختلفة الأنواع والأحجام، و(950) كشاف إنارة صوديوم، و(2123) كشاف فلورسنت، و(7) سلالم متحركة، و(27) كاميرا متحركة وثابتة، و(3) مواقع عازلة للدخان، و(3) أخرى لأنظمة إطفاء الحريق بثاني أكسيد الكربون، و(35) صندوق إطفاء حريق، إضافة إلى (67) حساساً لقياس نسبة الكربون ونسبة الدخان ونسبة مستوى الأمطار، و(36) وحدة تكييف مختلفة القدرات، و(5) مولدات احتياطية.

وضمن أعمال الطرق والصيانة الدورية، تمت صيانة الحفر والتشققات والقطوعات العرضية والطولية، والمعوقات الإسفلتية، حيث جرى تخصيص (4) فرق لكافة مناطق مكة لمعالجة الهبوطات، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع المعتمدة في مجالات إنشاء الطرق وما يتبعها من أعمال الأرصفة.

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وأنهت الوزارة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة تشغيل وصيانة شبكات الإنارة بمكة المكرمة، والتي شملت (110.000) وحدة إنارة مختلفة الاستطاعات، مركبة على (85.000) برج وعامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام، تُغذّى من (1345) لوحة توزيع.

وقامت الوزارة بتشغيل وصيانة شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة، وذلك من خلال تشغيل (2420) برج إنارة مختلفة الارتفاعات والاستطاعات، مركبة على (3500) عامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام، تُغذّى من (500) لوحة توزيع.

أما في مجال أعمال مشاريع السيول، تكثف الوزارة الإشراف على تنفيذ كافة المشاريع المعتمدة بالأمانة، في مجالات تصريف مياه الأمطار والسيول في مكة المكرمة والقرى التابعة لها، بجانب إشرافها على مقاولي صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وتوفير فرق الطوارئ اللازمة، والتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة، فيما يتعلق بأعمال الصيانة لمشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلى متابعة فتح الأودية والشعاب وتهيئتها لتصريف مياه الأمطار، والمشاركة مع الجهات المختصة في القيام بأعمال الإغاثة في أوقات الطوارئ.

وفيما يتعلق بأعمال الحدائق وعمارة البيئة، هيأت الوزارة مواقف النقل العام حول المسجد الحرام، ومواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة وفي منطقة الرصيفة ومنطقة الشهداء وموقف القشلة ومواقف العزيزية، وكذلك المواقف على طريق الملك عبدالعزيز بمشعر منى، وذلك ضمن اللجنة المشكلة من أمانة العاصمة المقدسة والمرور ووزارة النقل، فضلاً عن الإشراف والمتابعة لأعمال المقاولين والشركات والمؤسسات العاملة على تشغيل وصيانة المرافق المختلفة، والتشجير بالشوارع والحدائق العامة، إلى جانب الإشراف على أعمال مقاولي تشغيل وصيانة دورات المياه العامة ودورات المياه والمرافق بمكة المكرمة ومواقف حجز السيارات الخمسة بمداخل مكة، وتكليف الفرق الخاصة بأعمال الريّ للعمل على مدار 24 ساعة، لمنع حدوث أي تسرب لمياه الري في الشوارع.