شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاءً بقرارات لتمكين المرأة..إنتاج فيلم يحكى قصص 6 مُخرجات سعوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة تهدف إلى الاحتفاء بالقرارات التاريخية لتمكين المرأة، أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إنتاج فيلم سينمائي خاص يحكي 6 قصص من 6 مُخرجات سعوديات.

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وأشارت المؤسسة إلى أنها ستعرض الفيلم ضمن قسم «البرامج الخاصة» في المهرجان المقرر عقده في مارس القادم، وبالشراكة مع منتجين محليين ستخاطب أكثر من 15 مخرجة سعودية من صاحبات الإنتاج المعروف، لعرض مشاريعهن تمهيدا لاختيار أنسب 6 أعمال.

وكان قد أعلن عن إقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من تاريخ 12 حتى 21 مارس 2020 في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك بقيادة مدير المهرجان الرئيس التنفيذي محمود صباغ، وستنطلق النسخة الأولى بأبعاد إقليمية ودولية، وفق ما كشفته إدارة المهرجان في خطتها التفصيلية.

وسيركّز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حسيما نقلت صحيفة عكاظ، على استضافة المواهب السعودية الصاعدة، والأعمال العربية الجديدة، إضافة إلى الأنماط السينمائية الحديثة في السينما العالمية، كما يرحب المهرجان بالجمهورين المحلي والدولي والإعلاميين والعاملين في مجال الأفلام القادمين إلى جدة على مدى 9 أيام.

وقد أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تفاصيل برنامج «معمل البحر الأحمر» لتطوير مشاريع وسيناريوهات الأفلام الطويلة، الذي ينطلق بالتعاون مع الشريك الأكاديمي «تورينو فيلم لاب»، حيث سيفتح باب التقديم في الأول من يوليو 2019. وسيختار برنامج «معمل البحر الأحمر للأفلام»، الذي أطلق عليه وصف «الموجة العربية الجديدة»، 12 مشروعا عربيا من بين المشاريع المتقدمة؛ منها 6 مشاريع سعودية كحد أدنى، حيث يشارك صنّاع الأفلام المختارة من مخرجين ومنتجين وكتّاب سيناريو في برنامج عملي مكثف يستمر 5 أشهر، خاضع لآليات الإقامة الفنية، يعمل على تأهيل مشاريعهم المختارة وتدرجّها على مراحل التطوير والتمويل والإنتاج والتوزيع، وفق أرفع المعايير المعتمدة، من إرشاد مباشر، وورش عمل مع كتاب سيناريو متمرسين، ولقاءات مع خبراء صناعة الأفلام يتم اختيارهم من شتى أرجاء العالم.