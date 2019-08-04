شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة وخدمات لأكثر من 233 ألف حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور توفيق بن فوزان، وزير الصحة السعودى، أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة ولم تُسجَّل حتى اليوم أى حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، حيث بلغ عدد الحجاج الذين قدمت لهم الخدمات الصحية أكثر من 233 ألف حاج وحاجة.

وقال وزير الصحة، فى تصريحات نشرتها صحيفة المدينة السعودية: "دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، سعياً لتحقيق راحة وسلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام من خلال تكاتف وتعاون جميع الإدارات والأجهزة الحكومية، ومنها " الصحة" التي تقدم أفضل الخدمات الصحية ( الوقائية والعلاجية والإسعافية) عبر منظومة متكاملة، تشمل العديد من المرافق الصحية المنتشرة فى مختلف مناطق المملكة ابتداء من منافذ الدخول، مروراً بمناطق الحج وصولاً إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتى يتم تجهيزها ودعمها بكافة احتياجاتها على مختلف المستويات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والإسعافية".

وأضاف الدكتور الربيعة، أن هذا العمل يشارك فيه هذا العام ثلاثين ألفا من منسوبيها لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، فيما تضع الوزارة فى مقدمة أولوياتها الاهتمام بالنواحى الوقائية للحجاج، حيث تتابع المستجدات والمتغيرات التى تطرأ على الوضع الصحى عالميًّا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.