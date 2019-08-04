شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف يهز محافظة مأرب باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مليشيا الحوثي صاروخا على محافظة مأرب، منذ قليل، ما تسبب في انفجار عنيف هز أركان المدينة، وأكدت مصادر محلية أن صاروخ كاتيوشا أطلقته المليشيا الحوثية، من مواقع تمركزها في جبهة صرواح، غربي مأرب، سقط في معسكر اللواء الثالث، بمحيط المدينة.
ولم يسفر القصف عن سقوط أي ضحايا أو أضرار مادية ، كونه سقط في منطقة ترابية داخل المعسكر.
وهز انفجار عنيف أرجاء المدينة جراء سقوط الصاروخ، والذي دائما ما تقوم مليشيا الحوثي باستهداف المدينة من مواقعها في صرواح.
ومن جهة أخرى قام مسلحون باختطاف وقتل مالك مطعم في مدينة انماء بالعاصمة عدن يدعى " رضوان علي"، والقاء جثته في أطراف المدينة ، حيث عثر لاحقا على جثته في منطقة بئر فضل.
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