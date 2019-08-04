شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة: السعودية جندت 350 ألفًا من مختلف القطاعات لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، عن تجنيد المملكة لأكثر من 350 ألف من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، مبيناً أن عدد حجاج الخارج الواصلين للمملكة حتى اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرا بلغ 1.641.358 حاجاً، بحسب وكالة "واس".

وأوضح الأمير خالد أنه تمت إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج، وبلغ عدد المركبات المعادة التى لا تحمل تصاريح دخول للمشاعر أكثر من 144 ألف مركبة، وألقى القبض على 15 شخصًا ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، وأيضا أغلق 181 مكتبَ حجٍّ وهميًا.

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وأكد الفيصل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب جولة سموه فى المشاعر المقدسة وترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أن توجيهات القيادة واضحة ببذل كل ما يسهم فى راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم براحة وأمن واطمئنان.