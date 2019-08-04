الجيش السورى يعثر على مدرعات وعربات لمسلحين بريف حماة الشمالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت وحدات الجيش السورى، خلال أعمال تمشيط القرى والبلدات التى حررها مؤخرا فى ريف حماة الشمالى الغربي، على مدرعات وعربات وأسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد، أن عناصر الهندسة فى الجيش واصلوا أعمال تمشيط المناطق التى طهرها الجيش مؤخرا من الإرهاب بريف حماة الشمالى الغربى على محور قريتى الجبين وتل ملح ومحيطهما، وعثروا على أسلحة وآليات بينها دبابة (ت 55) ومركبات دفع رباعي، وعدد من السيارات المزودة برشاشات (دوشكا) وقذائف (بى 10) وقاعدة (م . د) وقواذف (هاون) عيار من 62 إلى 120 و25 صندوق ذخيرة رشاشات.

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