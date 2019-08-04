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المملكة تجهز 20 دائرة قضائية متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن فى مناسك الحج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة العدل تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة، إضافة إلى 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.

وأكد الشيخ سعد بن محمد السيف، نائب وزير العدل رئيس لجنة الحج، أن الوزارة توفر الخدمات العدلية والقضائية في إطار استعداداتها لحج العام الحالى، الذي تولي له المملكة اهتماماً بالغاً وبمشاركة أجهزتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن.

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وأشار السيف ، إلى أن توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حثت الدوائر المكلّفة في موسم الحج على الاستعداد مبكراً لاستكمال مختلف الإجراءات النظامية، لمشاركة الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تفخر بخدمة حجاج بيت الله ، موضحا  أن منسوبي المرافق العدلية المكلّفة بخدمة ضيوف الرحمن يستشعرون شرف خدمة حجاج بيت الله ويمثلون المملكة خير تمثيل، ويفعلون دور العدالة التي تتكامل مع هذه الشعيرة العظيمة.

 

 

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