الجامعة العربية تقترح اجتماعا لدول "النزوح واللجوء"

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

اقترحت مبعوثة الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية حصة آل ثاني، عقد اجتماع مهم على مستوى المندوبين الدائمين للدول التي تواجه ظاهرتي النزوح واللجوء.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع كلا من العراق ومصر ولبنان والأردن وليبيا واليمن، لزيادة مستوى الدعم المقدم من الجامعة لهذه الدول.

جاء ذلك خلال استقبال السفير العراقي لدى مصر أحمد نايف الدليمي، الأحد، المبعوثة العربية بمكتبه في القاهرة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن الدليمي، مندوب العراق الدائم لدى الجامعة، أطلع آل ثاني "على أهم الإنجازات المتحققة في مجال تقديم الدعم للنازحين في العراق".

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وأشار إلى جهود الحكومة العراقية والقوات الأمنية، "في مجال دحر الإرهاب.. وبسط الأمن والاستقرار في المدن المحررة، وإعادة البنى التحتية".

وشدد الدليمي على "خصوصية ملف النازحين العراقيين.. كون حرب العراق ضد الإرهاب كانت حائط الصد الأول لمنع انتقاله إلى بقية الدول العربية".

واعتبر أن هذه الخصوصية تضع أمام الجامعة والدول العربية، "التزاما إنسانيا في تقديم الدعم للعراق، من أجل إكمال عودة النازحين إلى مدنهم".

من جهتها، ثمنت آل ثاني، جهود العراق في التصدي للإرهاب، وما يقوم به في الوقت الراهن لإعادة الاستقرار والبناء في المناطق المحررة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.