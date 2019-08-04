الرئيس أردوغان: سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا

أنقرة/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده ستقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في مراسم افتتاح الطريق السريع بين مدينتي إسطنبول وإزمير.

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة.

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وأضاف " قمنا بعمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب) والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".

في الشأن الاقتصادي، أشار أردوغان إلى النبك المركز التركي قلل سعر الفائدة من 24 إلى 19.75.

وأكد أن سعر الفائدة سينخفض على نحو أكثر، مضيفا "وأبشركم بأن التضخم هو الآخر سيتراجع".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.