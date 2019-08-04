الجيش_اليمني يُسيطر على مواقع بمديرية باقم في #صعدة

الخليج - واس

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على مواقع “الهنجر” و “التباب السود” وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الإرهابية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في إحدى الخنادق على ميمنة “التباب السود”.

وأسفرت تلك العمليات عن مقتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, فيما لاذ البقية بالفرار.