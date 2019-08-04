قنصلية المملكة تحذر مواطنيها في هونج كونج من الإضرابات

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت قنصلية المملكة في هونج كونج جميع المواطنين باحتمال تأثير الإضراب العام الذي يبدأ غدًا الاثنين، على توفر وسائل النقل وعددٍ من الخدمات بالمدينة.
وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تود القنصلية التنويه للمواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج عن إعلان المحتجين تنظيم إضراب عام بدءًا من يوم الاثنين 5 أغسطس مما قد يؤثّر على توفر وسائل النقل وغيرها من الخدمات”.
ومن المقرَّر أن تدخل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج أسبوعها التاسع على التوالي اليوم الأحد، حيث يستعد السكان للعودة إلى الشوارع في يوم آخر من المظاهرات.
وتأتي المسيرات المخطط لها في أعقاب احتجاج مماثل يوم أمس السبت انتهى بمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والتي استمرَّت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
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