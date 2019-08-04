استئصال وروم دموي نادر بمنطقة بالغة الحساسية لثلاثينية

الخليج - زينة الفدح

نجح فريق طبي بمركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من استئصال ورم دموي غير شائع يقع بمكان حساس بين الشرايين والاعصاب الرئيسية بالرقبة لفتاة بالعقد الثالث من العمر ورم والالام بمنطقة الرقبة .

واستقبلت المدينة الطبية الحاله وبعد الاطلاع على التاريخ المرضي للمريضة حيث كانت تشكو من ورم بالرقبة وبعد إجراء الفحص السريري وعمل التحاليل والاشعات الطبية اللازمة تم شرح طريقة العملية الجراحية للمريضة والمضاعفات المحتملة واستشارة فريق جراحة الأوعية الدموية وطب التخدير على الرغم من ان الأورام في هذه المنطقة تكون في الغالب حميدة لكن إجراء مثل هذه العمليات لا تخلو من المضاعافات الخطيرة نظراً لحساسية موقع الورم كالنزيف الشديد وهبوط النبض والضغط وإصابة الاعصاب الدماغية كالعصب الحائر والعصب المغذي لعضلات اللسان والعصب السيمبثاوي وإصابة الشريان السباتي الداخلي (الشريان الرئيسي المغذي للدماغ) التي قد تؤدي الى نقص تروية الدماغ التي بدورها قد تؤدي إلى شلل نصفي.

و تم تجهيز المريضه و تم إجراء العملية الجراحية بقيادة استشاري ورئيس قسم جراحة اورام الرأس والعنق الدكتور شريف كامل استشاريي جراحة اورام الراس والعنق الدكتور جابر الحربي والدكتور حداد الكاف والدكتور سهيل سيد و اطباء برنامج البورد السعودي لطب الانف والاذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق الدكتور محمد خان والدكتور حسام سنان والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح وبدون اي مضاعفات وتماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة حيث أن إجراء مثل هذه العمليات الحساسه تحتاج إلى تظافر عدة تخصصات طبية كجراحة الأوعية الدموية والأشعة التدخلية و جراحة أورام الرأس والعنق والتي تفخر مدينة الملك عبدالله الطبية بتقديمها للمرضى.

ويتميز مركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادره وغيرها الكثير نظير ما تمتلكة المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.