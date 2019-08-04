سقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت وكالة أنباء “إيرنا” شبه الرسمية، اليوم الأحد، إن مقاتلة إيرانية سقطت فوق مياه الخليج، في محافظة بوشهر.
وأضافت الوكالة الإيرانية، أن سبب سقوط المقاتلة يعود إلى “عطل فني”.
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