القصيم.. ضبط مقيم قتَل آخر بتوجيه عدة طعنات له بجوار محطة وقود

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مقيم من الجنسية السريلانكية في العقد الثالث من العمر، بتهمة قَتل آخر باكستاني بتوجيه عدة طعنات نافذة له.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إن الدلائل أكدت تورط المقيم السريلانكي في قَتل الباكستاني على خلفية مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطة للوقود ببلدة الشمط التابعة لمحافظة عقلة الصقور.

وأوضح أنه جرى توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على الأمن، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزمٍ وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته.