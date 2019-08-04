الأردن والعراق ومصر متفقون على إنهاء الأزمة والتوتر في الخليج

القاهرة- سبوتنيك. وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري والعراقي محمد علي الحكيم، إن "نحن واضحون على ضرورة خفض التصعيد في الخليج، وإقامة علاقات قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية".

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وأضاف الصفدي "كلنا نريد أن نعمل من أجل إنهاء الأزمة وإنهاء التوتر".

وكان أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، قال إن مقر الوزارة يشهد، اليوم الأحد، اجتماعا ثلاثيًا بين الدكتور محمد علي الحكيم، وزير خارجية العراق، ونظيريه المصري والأردني.

وأكد الصحاف أن هذا الاجتماع يعد امتدادا للقمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة سلفا، وحضرها رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الصحاف إن "الاجتماع الثلاثي يتناول جملة من الملفات والقضايا، في مقدمتها، تبادل الدعم لمواجهة كافة أشكال الإرهاب، وبحث سبل تمكين العلاقات الثنائية بين العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في تكامل عربي للعلاقات".