دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواتف Galaxy Note10 تنطلق إلى سوق الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 949 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن مستوى تسعير سلسلة هواتف Galaxy Note10 المقرر لسوق الولايات المتحدة، حيث يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Galaxy Note10 بسعر 949 دولار للسوق الأمريكي.

قبل إنطلاق مؤتمر سامسونج في 7 من أغسطس للإعلان عن سلسلة Note 10 المميزة، تم تأكيد مستوى تسعير الإصدارات الجديدة في السوق الأمريكي، بعد أن كشف عن أسعار الهواتف في السوق الأوروبي خلال الفترة الماضية.

ولقد أكد مصدر التسريبات لRoland Quandt أن الإصدار الرئيسي الأصغر Galaxy Note10 سيأتي بسعر 949 دولار للسوق الأمريكي، بينما ينطلق الإصدار الأكبر Galaxy Note10 Plus بسعر 1099 دولار في سوق الولايات المتحدة.

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أيضاً من المقرر أن تأتي النماذج الرئيسية من هواتف Galaxy Note10 بسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتغير مستوى التسعير من سوق لأخر وفقاً لنسبة الضرائب المفروضة.

المصدر

هذا الموضوع هواتف Galaxy Note10 تنطلق إلى سوق الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 949 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.