دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج أعلنت طهران، اليوم الأحد، سقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج في محافظة بوشهر جنوب البلاد. وقالت وكالة أنباء «مهر» إن المقاتلة سقطت فوق سواحل دلوار تنكستان في محافظة بوشهر جنوب إيران. مشيرة إلى أن عطلًا فنيًّا كان وراء تحطم الطائرة. وأضافت الوكالة الإيرانية أن الطيار ومساعده تَمَكَّنَا من النجاة.

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