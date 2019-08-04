مسؤول إيراني: سوريا أفضل فرصة للاستثمار والتجارة

دبي - بواسطة محمد فارس © / Jerzy Dabrowski علم إيرانمسؤول إيراني: سوريا أفضل فرصة للاستثمار والتجارة

أكد رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية محمد رضا مودودي، اليوم الأحد، أن سوريا أفضل فرصة للاستثماروالتجارة وأنه يتعين تعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وأوضح مودودي في تصريح خلال ملتقى "التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في سوريا" أن إيران تفتخر بلعب دور في إعادة إعمار وتحديث سوريا.

وأشار رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية إلى أن المنظمة وبمساعدة المسؤولين عن إعادة الإعمار، تسعي لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية والتجارية للمستثمرين.

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وبين مودودي أن المنظمة تعمل على تسهيل التجارة وحتى إبرام مذكرة تجارة حرة مع دمشق لإيجاد ركيزة تفضي إلى التنمية التجارية بأقل المصاريف.

ودعا للإفادة من سوريا بتوفير احتياجات إيران الداخلية بهدف إبقائها كسوق تجارية مستدامة.

المصدر: "وكالة أنباء فارس"