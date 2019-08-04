الحرس الثوري الإيراني "يحتجز ناقلة نفط ثانية في الخليج"

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP لا تزال الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو محتجزة لدى إيران

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أجنبية ثانية في منطقة الخليج الأربعاء الماضي.

وبحسب التلفزيون الحكومي فإن قوات بحرية تابعة للحرس الثوري "استولت على ناقلة نفط أجنبية في الخليج بينما كانت تقوم بتهريب الوقود لبعض الدول العربية"، على حد وصفه.

كما أفاد باحتجاز طاقم الناقلة المكون من 7 أشخاص، مضيفا أنها كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود.

وهذه هي المرة الثانية التي تتهم فيها إيران ناقلة نفطية بتهريب الوقود. ففي 13 يوليو / تموز، احتجز خفر السواحل الإيراني سفينة "إم تي ريا" التي كانت ترفع علم بنما، قبل الإفراج عنها في وقت لاحق.

وفي الشهر الماضي، استولت إيران على الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع العلم البريطاني، في مضيق هرمز، بحجة ارتكابها مخالفات واصطدامها بسفينة صيد.

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وجاء ذلك بعد أن شاركت قوات بريطانية في احتجاز ناقلة إيرانية في منطقة جبل طارق.

واستبعد البلدان إجراء عملية مبادلة لتسوية أزمة ناقلتي النفط المحتجزتين حتى الآن.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015. وتشديد العقوبات التي تفرضها على قطاع النفط الإيراني.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجومين منفصلين على ناقلات نفط في خليج عمان في الشهر الماضية، وهو ما تنفيه طهران.