قمة وزارية في بغداد بين مصر والعراق والأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزير الخارجية المصري في لقاء سابق مع نظيره الأردني
ذكر مصدر عراقي، أن قمة ثلاثية ستجمع يوم الأحد، بين وزراء الخارجية في مصر والأردن والعراق، في بغداد، لأجل بحث ملفات تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي.
وبحسب ما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن القمة، ستبحث أيضاً سبل تجفيف منابع الإرهاب، والمنابر الإعلامية الداعمة للفكر المتطرف.
وأوضح المصدر أن اجتماعاً لوزراء طاقة الدول الثلاث سيعقد أيضاً في العاصمة العراقية لوضع استيراتيجية عمل مشترك.
وفي مارس الماضي، أكد قادة مصر والعراق والأردن، في ختام قمة ثلاثية جمعتهم أهمية تكثيف العمل لتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة العربية بوصفها الضمانة الحقيقية ضد مخاطر الإرهاب والطائفية، مشددين على أهمية التنسيق بين الدول الثلاث للاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي.
وضمت القمة التي عقدت في القاهرة، وقتها، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.