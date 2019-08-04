شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبى تحبط تهريب 274 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل خزان وقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت جمارك دبى محاولة تهريب 274 ألف حبة "كبتاجون" تم إخفاؤها فى مخبأ سرى داخل خزان وقود لمحرك سفينة.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية، إلى تمكن مفتش الجمارك الإماراتى، من ضبط قبطان السفينة الخشبية والعثور على حقيبتين سوداوين تحتويان على "كبتاجون" كانت معبأة فى 137 كيساً من البلاستيك، وبسؤال القبطان عن الحقيبتين أنكر معرفته بهما ليتم تسليم طاقم السفينة وشحنة المخدرات إلى إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبى.

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وتعد هذه الضبطية النوعية الثانية من حيث القيمة والوزن والكمية بالنسبة لضبطيات المخدرات لإدارة المراكز الجمركية الساحلية فى الأعوام الأخيرة، حيث نجح ضباط الجمارك فى المراكز الجمركية الساحلية من ضبط 783 ألفا و800 حبة كبتاجون مخدرة معبأة فى 719 كيساً داخل معدات آلية خلال العام 2018 فيما بلغ إجمالى حصيلة ضبطيات المخدرات فى الإدارة 8 ضبطيات لنفس العام.

وقال أحمد الدليل مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية، فى تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية، إن أساليب التهريب وسعى المهربين لإيجاد طرق حديثة لتمرير الممنوعات إلى الدولة تتنوع إلا أن ذلك يقابله مهنية ويقظة ضباط جمارك دبى فى كشف مثل هذه الأساليب حيث يبذلون جهودا مضاعفة لحماية حدود الدولة من الأخطار عبر التصدى لتهريب المواد المخدرة وأدوات الشعوذة وغيرها من المواد المحظورة أو المقيدة، منوها إلى أن ضبطية كمية من حبوب الكبتاجون الأخيرة أظهرت قدرة المفتشين على كشف حيل المهربين.

وأوضح أن جمارك دبى فى إطار جهودها لتأهيل وتدريب كادر الضباط نظمت 13 دورة تدريبية خلال العام الماضى، فيما بلغ عدد الدورات فى الربع الأول من العام الجارى أربع دورات تدريبية شارك فيها 178 مفتشاً ومفتشة من مختلف المراكز الجمركية.