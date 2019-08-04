اخبار الخليج

مظاهرة فى القدس لفلسطنيين ضد هدم منازل فى صور باهر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة فى القدس لفلسطنيين ضد هدم منازل فى صور باهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم فلسطينيون مظاهرة ضد عمليات الهدم واسعة النطاق لمنازل فى بلدة صور باهر في القدس الشرقية.

وكما نشر موقع العربية الاخبارى، هدمت السلطات الإسرائيلية الاسبوع الماضي 12 مبني ،من بينها 27 منزلا في صور باهر جنوب شرقي القدس، مما اشعل غضب الفلسطينيين.

مظاهره القدس
مظاهره القدس
مظاهره القدس1
مظاهره القدس

 

مظاهره القدس2
مظاهره القدس

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرة فى القدس لفلسطنيين ضد هدم منازل فى صور باهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا