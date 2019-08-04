شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تونس الأسبق يعلن خوضه السباق الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة فى بلاده.

وأكد جمعة، كما نُشر فى موقع روسيا اليوم الاخبارى، أنه سيتوجه مباشرة إثر الاجتماع الشعبي الذي يعقده اليوم الأحد في قصر المؤتمرات، إلى المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة لإيداع ترشحه.

وكان الاجتماع الشعبي لحزب البديل التونسي، انطلق بدقيقة صمت على روح الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، كما شهد تقديم قوائم الحزب المترشحة للتشريعية في كل الدوائر الانتخابية.