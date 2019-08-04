شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق إماراتى سعودى لخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيف محمد السويدى، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات، جاهزية واستعدادات مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية والأجهزة المساندة لها بشكل كبير وعلى مستوى عال من التنظيم لتسهيل حركة المسافرين وإنهاء إجراءات الحجاج بالسرعة المطلوبة أثناء سفرهم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج بسهولة ويسر واطمئنان، وفقا لوكالة الأنباء "وام".

وقال السويدى، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بمناسبة موسم الحج لهذا العام أن هناك تكامل في الإجراءات وتنسيق مستمر بين الهيئة العامة للطيران المدني والسلطات والأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما يخص خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الظروف الملائمة لراحة حجاج الإمارات.

وأضاف أن هناك تنسيقا أيضا فيما يخص مغادرة المسافرين إلى الأراضي المقدسة على متن الرحلات غير المجدولة من خلال الإخطار المسبق بتفاصيل هذه الرحلات والمسافرين والذي من شأنه أن ييسر على المغادرين إلى المملكة عملية استكمال الإجراءات وأداء مناسك الحج، مشيرا إلى أن السلطات المعنية فى المملكة العربية السعودية تراعي وتقدر الظروف الاستثنائية وتقدم وسائل الدعم اللازمة.

وأشار السويدى إلى أن الهيئة العامة للطيران المدنى وبالتعاون مع مطارات الدولة وشركات الطيران والجهات المساندة داخل الدولة وضعت خططا مسبقة لتوفير أقصى وسائل الراحة لحجاج الإمارات عبر المنفذ الجوية وتهيئة الظروف الملائمة للتعامل مع الحشود الكبيرة فى وقت الذروة وقبيل الحج بأيام وتيسير أمورهم لإتمام الشعائر المقدسة.

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ونوه مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن الحجاج من أصحاب الهمم وكبار المواطنين يحظون بأولوية قصوى في تحقيق أفضل سبل الراحة لهم ليس في موسم الحج فقط بل على مدار العام من خلال تسخير كافة الإمكانات بما يتلاءم مع ظروفهم حيث تم وضع العديد من الترتيبات لمغادرتهم إلى الأراضي المقدسة واستقبالهم بعد أداء مناسك الحج بحيث يتم إنهاء إجراءاتهم واستلام أمتعتهم في أسرع وقت ممكن.

وفي ذات السياق - تسير "الاتحاد للطيران " و"طيران الإمارات" 67 رحلة إضافية إلى جدة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لهذا العام وذلك إلى جانب الرحلات المنتظمة لوجهات الناقلتين في المملكة العربية السعودية.

وتشغل الاتحاد للطيران 15 رحلة إضافية إلى المدينة المنورة حتى 25 أغسطس الحالي وذلك انطلاقاً من حرصها على التيسير على الحجيج خلال موسم الحج بالإضافة إلى تشغيل 6 رحلات إضافية مخصصة لكل من الهيئة العامّة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومؤسسة الشيخ زايد وشرطة أبوظبي.