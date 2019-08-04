شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص فى تفجير إرهابى بالحسكة شمال شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 4 أشخاص، بينهم طفل، بجروح نتيجة تفجير إرهابيين دراجة نارية فى حى المشيرفة بمدينة الحسكة شمال شرقى سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، أن إرهابيين فجروا دراجة نارية مفخخة فى حى النشوة الغربية عند الشارع المؤدى إلى سوق بيع المواشى، وتجمع سيارات الأهالى القادمين من ريف المدينة ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم طفل 7 سنوات حالته حرجة، مضيفة أنه تم نقلهم إلى مستشفى الحكمة الخاص، وتقديم الإسعافات والتداخلات العلاجية اللازمة لهم.
كما فجر إرهابيون دراجة مفخخة أخرى بجوار سوق الهال فى حى المشيرفة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فى المكان.
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