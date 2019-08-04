شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بالإفراج عن 669 سجيناً بالإمارات بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة قرارا بالإفراج عن 669 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام فى قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التى ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.
ليست هذه المرة الأولى التى يصدر فيها رئيس الدولة مثل هذه الأحكام احتفاء بالأعياد ففى عيد الأضحى الماضى أصدر أوامر بالإفراج عن 704 سجناء، وفى تعليقه على مثل هذه الأحكام قال النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم وسداد الغرامات المقضى بها عليهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يجسد حرصه على منح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة ويسعون لمستقبل أفضل ويبعث فيهم دوافع الاستقامة والتزام السلوك القويم لنيل حياة كريمة لهم ولأسرهم، فضلاً عن إدخال الفرحة على قلوب عائلاتهم وذويهم في أيام مباركة ويحث غيرهم من المحكوم عليهم على حسن السلوك أملاً في نيل مثل هذا العفو الكريم مستقبلاً.
وأهاب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بالمفرج عنهم أن يخلصوا النوايا للتمسك بالاستقامة والالتزام، والانضمام إلى مسيرة التنمية فى المجتمع بما يعود عليهم وذويهم بالخير.
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