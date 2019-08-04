شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اليمنى: ستعود الأوضاع لطبيعتها بعدن خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس البرلمان اليمنى، الشيخ سلطان البركانى، إن لحظات الفرج قد اقتربت، وإن ما يجرى فى العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة.
وأضاف البركاني، في تدوينة على حسابه في "توتير"، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، وقيادات الدولة الأخرى والأشقاء يعملون بكل جهد وعزيمة وإصرار على إنهاء وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وغرد رئيس مجلس النواب قائلاً: "لحظات الفرج قد اقتربت، وإن ما يجري في عدن وبعض المحافظات سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة، رئيس الدولة وقيادات الدولة الأخرى والأشقاء يعملون بكل جهد وعزيمة وإصرار على إنهاء وعودة الأوضاع إلى طبيعتها".
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