شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى مؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية بجنوب أفريقيا بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الجزائر فى المؤتمر السنوى العاشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية يومى 6 و7 أغسطس الجارى، بمقر البرلمان الأفريقى بجنوب أفريقيا.

وقال بيان لمجلس الأمة الجزائرى، اليوم الأحد، إن الوفد الجزائرى سيضم نوابًا من غرفتى البرلمان "مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى" يرأسه رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل.

وأضاف البيان، أن هذه الدورة ستعقد بعنوان "2019 سنة اللاجئين والعائدين والمشردين فى الداخل نحو حلول دائمة للتشريد القسرى فى أفريقيا"، وهو المحور الذى اختاره الاتحاد الأفريقى كشعار رسمى لهذا العام خلال القمة الأفريقية الـ 32 المنعقدة بأديس أبابا فى فبراير الماضى.

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يذكر أن، المؤتمر العاشر سيشارك فيه رؤساء المجالس الوطنية، مجالس الشيوخ للدول الأعضاء فى البرلمان الأفريقى، ورؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، قضايا المهاجرون واللاجئون ومشردو الداخل فى أفريقيا جهود الدول، التحديات والمبادرات، إلى جانب موضوع استراتيجيات الوقاية من التشريد القسرى، الوقاية من الصراعات وحلها والتأقلم مع التغيير المناخى فى أفريقيا وكيفية تجسيد منطقة التبادل الحر فى أفريقيا".