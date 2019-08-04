شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليمن: ندين التحالف الحوثى الداعشى لاستهداف "عدن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، فى تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن اليمن يدين الأعمال الإرهابية فى مدينة عدن التى نفذها الحوثى بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابى، والتى استهدفت كل اليمنيين دون تفريق، وقوبلت باستنكار الجميع كونها تستهدف تعميق جراح اليمنيين وتأجيج مشاعر الكراهية وتمزيق النسيج الاجتماعى واللعب على الوتر المناطقى.

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أضاف الأريانى، أن ما حدث فى مدينة عدن خلال اليومين الماضيين على خلفية الجرائم الإرهابية من اعتداءات على المواطنين البسطاء ونهب للممتلكات وترحيل الآلاف منهم هى جرائم جنائية وانتهاكات ضد الإنسانية، وتصرفات غوغائية لا تستقيم مع كون هؤلاء ضحايا عانوا الويلات من جرائم أعمال الفوضى والعنف فى مدينة عدن تنفيذ حرفى لأهداف المليشيا الحوثية فى خلط الأوراق وتشويه الأوضاع في المحافظات المحررة وجر اليمنيين لمعارك ثانوية وصرف الأنظار عن المعركة الرئيسية مع المليشيا الحوثية باعتبارها الخطر الذى يهدد اليمن والمنطقة.

وأكد على إدانة اليمن لهذه الممارسات والإشادة بمواقف الغالبية العظمى من ابناء المحافظات الجنوبية الذين عبروا عن مواقفهم الرافضة لهذه الاعتداءات عبر مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي،وندعو الجميع مشائخ وعلماء وسياسيين وإعلاميين ومثقفين للقيام بواجباتهم الوطنية والإنسانية فى هذه المرحلة التاريخية.