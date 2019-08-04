شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين الأمم المتحدة والحوثيين لاستئناف المساعدات الغذائية‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحوثيون والأمم المتحدة، اليوم، الأحد، عن اتفاق من أجل استئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في اليمن، والتى تم تعليقها منذ الـ20 من يونيو الماضى.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين توقيع الاتفاق، فى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم مع برنامج الأغذية العالمي.

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وقال موقع السياسية التابعة للمتمردين، إنّ الاتفاق يتضمن "تأكيد الشفافية (…) في مختلف العمليات المرتبطة بتسجيل المستهدفين، وعملية إيصال المعونات إليهم وتسهيل الوصول إلى المشاريع التي يقدمها البرنامج العالمي"، وهو الأمر الذي أكده برنامج الأغذية العالمي.