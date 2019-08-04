شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن القبض على ثمانية هاربين من أحد مراكز الشرطة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على ثمانية "هاربين " من بين خمسة عشر "موقوفا " تمكنوا من الفرار من أحد مراكز الشرطة فى بغداد.

ونقلت قناة " الحر عراق" التى بثت النبأ عن اللواء سعد معن المتحدث باسم الداخلية العراقية، قوله إنه ألقى القبض على ثمانية هاربين من أصل خمسة عشر فروا أمس السبت، من سجن مركز شرطة القناة فى بغداد .

وأضاف، أن هؤلاء الهاربين تم توقيفهم على ذمة قضايا تتعلق بتهريب المخدرات عبر الحدود العراقية - الإيرانية.

Advertisements

وكان وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، قد أصدر أمرا بإقالة ثلاثة مسئولين أمنيين، هم قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة "الرصافة"، ومدير قسم "باب الشيخ" ، بعد هروب الموقوفين من مركز الشرطة .

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، فور هرب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة ، وإغلاق شبه كامل لمداخلها ، وعمليات تدقيق ، بحثا عن الهاربين.