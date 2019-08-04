سودانيون يحتفلون أمام مقر توقيع وثيقة "الإعلان الدستوري" بالخرطوم

الخرطوم / الخليج 365
توافد مئات السودانيين، الأحد، إلى المقر الذي احتضن توقيع وثيقة الإعلان الدستوري، بالعاصمة السودانية الخرطوم، للاحتفال بتوقيع الأطراف السودانية، بالأحرف الأولى عليها.
وردد المشاركون شعارات تدعو إلى "مدنية الدولة"، كما رفعوا الأعلام الوطنية، وفق مراسل الخليج 365.
وفي وقت سابق الأحد، وقع "المجلس العسكري" وقوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.
ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقّع "أحمد الربيع"، عن قوى إعلان الحرية والتغيير.
وشهد مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي، محمود درير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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