وزيرا الخارجية المصري والأردني في بغداد لعقد اجتماع ثلاثي

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365

وصل وزيرا خارجية الأردن، أيمن الصفدي، ومصر، سامح شكري، الأحد، إلى العاصمة بغداد، لعقد اجتماع ثلاثي.

وذكرت قناة العراقية الرسمية، في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "وزيري الخارجية الأردني أيمن صفدي والمصري سامح شكري، وصلا، الأحد، إلى بغداد لعقد اجتماع ثلاثي".

ومن المقرر أن تنعقد في العاصمة العراقية، الأحد، اجتماعا ثلاثياً لوزراء خارجية بغداد وعمان والقاهرة لبحث التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتنسيق الاقتصادي على المستوى العربي.

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وذكر أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، في بيان له، مساء السبت، إن "المجتمعين سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار، عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصاديّ، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ".

وأضاف الصحاف، "سيتبادل المُجتمِعون كذلك الرُؤى، والأفكار حول أهمِّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتقييم مُجمَل التطوُّرات الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربيّ بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية والازدهار".

وأوضح أن "الاجتماع يُعبِّر عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمِرّ حول سُبُل تعزيز التعاون، والتوصُّل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرَجات القمة الثلاثيَّة التي جرت في القاهرة".

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