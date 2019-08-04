الصحة العالمية: انطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا في 3 محافظات يمنية

اليمن / محمد السامعي/ الخليج 365



أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، انطلاق حملة تطعيم ضد وباء الكوليرا في 3 محافظات باليمن.



جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة الأممية عبر الحساب الرسمي لمكتبها في اليمن على "تويتر".



وأضافت المنظمة أن" الحملة تأتي في إطار الجولة الثانية من التطعيم ضد وباء الكوليرا، وتستهدف محافظات عدن والضالع(جنوب) وتعز(جنوب غرب)".



ولفتت إلى أن الحملة تم تدشينها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسف".



وتابعت "ما زلنا على قدم وساق في كفاحنا ضد مرض الكوليرا في اليمن".



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وقبل أقل من شهر، أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد حالات الإصابة المحتملة بالوباء في اليمن بلغت هذا العام أكثر من 460 ألف حالة، مقارنة بـ380 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وأفادت بأنه تم تسجيل 705 حالات وفاة جراء الإصابة بالكوليرا هذا العام، مقابل 75 في الفترة ذاتها من العام الماضي".

و"الكوليرا"، مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، وعادة يصاب به الذين لا يهتمون بالنظافة الشخصية.

ويشهد اليمن منذ نحو 5 أعوام، حربا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

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