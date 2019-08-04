عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون #الأقصى

الخليج - واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 84 مستوطنًا يهوديا نفذوا جولات استفزازية في المسجد وحاول عدد منهم إقامة طقوس وشعائر تلمودية في منطقة “باب الرحمة” بالجهة الشرقية من الأقصى المبارك.