"زين" تستضيف طلبة وطالبات برنامج "كُن" في مركزها للإبداع ZINC

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طلبة وطالبات برنامج كُن في مركز زين للإبداع ZINC

استضافت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت ورشة عمل للطلبة والطالبات من مُنتسبي النسخة الثانية من برنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية الذي يأتي بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن، وذلك في مركز زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ ضمن شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة "لوياك" غير الربحية لتنمية وتطوير مواهب الشباب.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لبرنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية للسنة الثانية على التوالي تأتي ضمن شراكتها الاستراتيجية مع "لوياك" التي تمتد هذا العام لأكثر من 15 سنة متواصلة، وهي الشراكة التي تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع الشباب والتعليم وبالأخص فيما يتعلق بتنمية مجالات ريادة الأعمال لدى الفئات العمرية الشابة.

وأوضحت زين أنها استضافت 64 طالباً وطالبة من مُنتسبي برنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية في مركز زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ، والذين شكّلوا 14 فريقاً مُختلفاً لكل فريق فكرته المميزة لمشروع مُبتكر، وحاضر في الورشة خالد العميري صاحب مشروع Li3ib، وهو أحد مبادري النسخة الرابعة من برنامج زين المبتكر Zain Great Idea لتسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة، حيث شارك الطلبة خبرته في إطلاق مشروعه وأسرار تقديم المشاريع التكنولوجية، وغيرها من الخبرات التي ألهمت الطلبة والطالبات في رحلتهم نحو الإبداع في ريادة الأعمال

وبينت الشركة أن برنامج "كُن" يُعتبر أحد أحدث برامج مؤسسة "لوياك"، وهو يهدف إلى تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية لدى الشباب من أعمار 12-16 عاماً على مدى 6 أسابيع في الجامعة الأمريكية في الكويت، وهو يأتي بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن التي تُعتبر إحدى أرقى المؤسسات التعليمية المختصة بريادة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم.

وأضافت زين أن دعمها لبرامج "لوياك" هذا العام يشمل مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التعليمية التي تعنى بتنمية مختلف المهارات لدى الشباب، منها برنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية، وأكاديمية "لوياك أي سي ميلان لكرة القدم"، وغيرها من البرامج.

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وأشارت الشركة إلى أنها تقوم أيضاً من خلال شراكتها الاستراتيجية مع "لوياك" بتدريب المئات من الطلبة الملتحقين في برنامج "لوياك" الصيفي على مدار السنوات الماضية، والذين تستضيفهم في كافة أقسام الشركة ليتدربوا على أجواء العمل الحقيقية بالشكل الذي يُضيف العديد من المهارات إلى سيرتهم المهنية، هذا بالإضافة إلى تقديم المكافآت المالية لهم تقديراً لمجهودهم وتشجيعاً لإبداعاتهم.

وتفخر زين بكونها أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة "لوياك" منذ تأسيسها، وخاصة أنها تُعتبر أحد أهم وأبرز المشاريع الوطنية التي تعنى بالشباب بمختلف فئاتهم العمرية وتوّفر لهم البيئة الصحية التي من شأنها أن تطوّر من مواهبهم وتتبنى هواياتهم المختلفة ضمن إطار ترفيهي وتعليمي واجتماعي.

وتُعتبر " لوياك " مؤسسة غير ربحية تأسست في العام 2002 تعمل على تطوير الشباب من مختلف الأعمار، وتقوم بتقديم العديد من البرامج التي تطوّر من مهاراتهم وقدراتهم في العديد من المجالات بما يخدم مختلف اتجاهاتهم ومواهبهم لتطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز نمو الشخصية لديهم ومساعدتهم في تطوير ذواتهم.

وأكدت زين أنها تحرص من خلال شراكتها مع "لوياك" على تفعيل برنامجها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة على أكمل وجه لقناعتها الشديدة بأهمية هذا الدور في تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع، وتعزيز الاتصال مع الجهات والهيئات العامة النافعة التي تؤدي رسالة مكملة تحمل نفس المحتوى.