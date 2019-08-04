أمير مكة يرد على "ما تقوم به قطر تجاه السعودية"

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وقال ردا على سؤال حول ما تقوم به قطر تجاه السعودية، "السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع"، وأضاف "السعودية لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد".
وكشف الفيصل أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس السبت 845,625 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 682,403 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 163,176 حاجا.
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