السعودية تحقق رقما قياسيا غير مسبوق يوليو الماضي.. ما علاقته بالبحرين

وأعلن جسر الملك فهد، تسجیل أعلى عدد مسافرين خلال شهر واحد منذ افتتاحه، وذلك بعبور 2,821,640 مسافر خلال شهر يولیو/تموز الماضي في الاتجاھین بین السعودية والبحرين.

وأوضحت إحصائیة رسمية، نشرتها المؤسسة العامة للجسر، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن معدل المسافرين يومیا في يوليو/تموز بلغ 91,021 مسافر، ومعدل النمو في أعداد المسافرين زاد بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت المؤسسة أن متوسط زمن العبور إلى البحرين بلغ 27 دقیقة في أوقات الذروة و29 دقیقة في اتجاه السعودية.

يشار إلى أن جسر الملك فهد البحري، الرابط بين السعودية والبحرين، يبلغ طوله نحو 25 كيلو متراً وعرضه 23.2 متر، وافتتح رسمياً في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1986، وقد أطلق عليه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة اسم جسر الملك فهد خلال الافتتاح نسبة إلى الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين، السعودية والبحرين، وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.