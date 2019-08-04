شكرا لقرائتكم خبر عن "المنامة" ترحب بالتوقيع على "الوثيقة الدستورية " فى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت البحرين عن ترحيبها، بالتوقيع ب"الأحرف الأولى" على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان ، وقوى "الحرية والتغيير".
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، فى بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أهمية هذه الخطوة فى المضى بالبلاد نحو الاستقرار والسلام الدائمين ، وتحقيق تطلعات الشعب السودانى فى التنمية والتقدم.
وثمنت حرص كافة الأطراف السودانية على المصلحة العليا، وجهود التوصل إلى هذا الاتفاق، مجددةً موقف "المنامة" الثابت الداعم للسودان ووقوفها بجانبه ، خاصة خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخه، وتأييدها لكل ما يعزز مصالحها ويعود بالخير والنفع على شعبها .
كانت هذه تفاصيل خبر "المنامة" ترحب بالتوقيع على "الوثيقة الدستورية " فى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.