شكرا لقرائتكم خبر عن "المنامة" ترحب بالتوقيع على "الوثيقة الدستورية " فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت البحرين عن ترحيبها، بالتوقيع ب"الأحرف الأولى" على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان ، وقوى "الحرية والتغيير".

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، فى بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أهمية هذه الخطوة فى المضى بالبلاد نحو الاستقرار والسلام الدائمين ، وتحقيق تطلعات الشعب السودانى فى التنمية والتقدم.

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وثمنت حرص كافة الأطراف السودانية على المصلحة العليا، وجهود التوصل إلى هذا الاتفاق، مجددةً موقف "المنامة" الثابت الداعم للسودان ووقوفها بجانبه ، خاصة خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخه، وتأييدها لكل ما يعزز مصالحها ويعود بالخير والنفع على شعبها .